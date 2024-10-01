Van'da karı kocanın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada Van'da karı kocanın hayatını kaybettiği feci kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı..

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İHA

Van'da yaşanılan kazada bir çift feci şekilde can verdi..

Dün gece saat 01.00 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda şehir merkezinde Edremit istikametine seyir halinde olan 06 CGB 878 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkarak takla metrelerce savruldu.

SÜRÜCÜ VE HAMİLE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan Mert Durusoy ve hamile eşi Ahsen Durusoy kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki petrol istasyonun güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde; seyir halinde olan otomobil yolun sağından seyreden bir aracı solladıktan sonra aniden sol şeride geçerek kaldırma çarpıp takla atması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)