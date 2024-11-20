Van'da metruk binada 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

İHA

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

12 KİLO 900 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bu çalışmalar çerçevesinde Edremit ilçesinde metruk bir binada şüpheli şahsın uyuşturucu madde depoladığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli şahsın üzerinde ve metruk binada yapılan aramada; 12 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.