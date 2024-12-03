Van'da terör örgütü üyelerine operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

AA

Van'da emniyet güçleri tarafından terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalar sürerken yeni bir operasyon düzenlendi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce 24 Kasım-1 Aralık'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.