Van'da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi

DHA

Van'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 ila 15 dereceye kadar düşmesinin ardından yoğun kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Kar, kent merkezinde vatandaşlar ve sürücüler için zorlu anlar yaşatırken, Van'a yapılması planlanan Ankara ve İstanbul uçuşları iptal edildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve çevresinde aralıklı kar yağışının devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmalarına devam ediyor.