Van'ın 5 ilçesinde eğitime ara verildi Van'ın Muradiye, Özalp, Erciş, İpekyolu, Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İHA

Van'da yoğun kar yağışı sürüyor..

Şehrin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Muradiye

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 6 Şubat Salı tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Özalp

Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şöyle denildi:

"İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle; 6 Şubat 2024 Salı günü tüm eğitim-öğretim kurumlarına 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerine idari izin verilmiştir"

Erciş

Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Erciş ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 06.02.2024 salı günü itibariyle tüm köy okullarımız ve taşımalı okullarımız için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Merkez okullarımız, Haydarbey, Yukarı ve Aşağı Işıklı İlköğretim okulunda eğitime devam edilecektir." denildi.

İpekyolu

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İpekyolu ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okullarımız ile köylerden gelen taşımalı eğitim çerçevesinde öğrencilere 6 Şubat 2024 tarihinde bir günlük tatil kararı alınmıştır" denildi.

Saray

Saray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlananma olayları nedeniyle 6 Şubat 2024 Salı günü tüm okullarımızda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)