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DHA

Hava sıcaklıkların düşmesiyle etkili olan sağanak yağışlar, doğu bölgelerinde kara dönüştü..

Van kent merkezinde dün akşam yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerine ise kar yağdı.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETRE

Yağışın en etkili olduğu Çatak ve Gevaş ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

YOLLAR TEMİZLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çatak'a bağlı Uzuntekne, Yukarı Narlı, Gevaş ilçesine bağlı Daldere, Anaköy ve Töreli mahalleleri ile bağlı mezra yollarında kar temizleme çalışması yaptı.

Ekipler ayrıca, olası kar yağışında kırsal mahallelerdeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için de Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) gelen uyarıları dikkate alarak tedbir alıyor.