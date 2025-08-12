Vatandaşı sevindirecek hamle: Ücretsiz ulaşım sağlanacak

Malatya, Türkiye ile Danimarka arasında gerçekleşecek kritik voleybol karşılaşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

13 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka, kentte spor heyecanını doruğa çıkaracak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, spor tutkunlarının maçı rahatça izleyebilmesi için şehir içi toplu taşımada ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğini duyurdu.

Bu uygulama, taraftarların stada ulaşımını kolaylaştırarak organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesine katkı sağlayacak.

TÜM VATANDAŞLAR FAYDALANABİLECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile MOTAŞ iş birliğiyle, 13 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek Türkiye-Danimarka voleybol karşılaşması öncesinde şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlanacak.

Maç günü saat 14.00’ten itibaren, şehir merkezinden Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu’na düzenli aralıklarla ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Otobüsler her 15 dakikada bir Malatya Maliye binası önünden hareket ederek taraftarları spor salonuna taşıyacak.

Belediye tarafından yapılan resmi açıklamada, otobüslerin tamamen ücretsiz olduğu ve tüm vatandaşların, yaş veya kimlik farkı gözetmeksizin bu hizmetten faydalanabileceği belirtildi. Ücretsiz ulaşımda kart okutma ya da ödeme zorunluluğu olmayacak.