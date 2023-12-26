Vatandaşlar kasa kasa topladı, ek gelir oldu! Çok bereketli... Ormanlık alanlarda yetişen yöresel adıyla melki, yani kanlıca mantarı, vatandaş tarafından toplanıp tüccarlara satılıyor.

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Kanlıca mantarında bu yıl yoğun yağmurla birlikte rekor kırılıyor.

Bursa Orhaneli'ndeki vatandaşlar soluğu ormanda alıp doğal örtü altından kendini göstermeye başlayan mantarları özenle topladı.

İlk çıktığı günlerde perakende pazarlarda 100 lira ile 150 lira arasında satışı yapılan kanlıca mantarı dağlarda bol miktarda yetişirken; ilk başta tüccarlar tarafından 70-80 liraya alınıyordu.

İHA'nın haberine göre, ürün bollaşınca kilogram fiyatı toptan 30 liraya kadar düştü.

Bereket oldu

Bölge için bu yılın bereketi olan kanlıca mantarını bazı vatandaşlar ekonomik gelir elde etmek için toplarken, bazıları da evlerinde tüketmek için topladı.

İçerdiği aminoasitler nedeniyle vücudun protein dengesi için birebir olduğu belirtilen mantarın; kalsiyum, fosfor, sodyum, magnezyum, B1, B2 ve C vitaminleri taşıdığı kaydedildi.