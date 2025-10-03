Wi-Fi güvenliğini geri alın: Bağlanan cihazları tespit etme ve engelleme yöntemi

Artık cep telefonu tarifeleri geniş veri imkanı sunsa da, insanlar fırsat bulduklarında ilk iş olarak Wi-Fi ağına bağlanıyor.

Bu durum, başkalarının ağımıza izinsiz sızmasıyla sonuçlanabiliyor.

Her ne kadar kötü niyetli olmasa bile, yabancı cihazların ağa eklenmesi hızın düşmesine, performansın bozulmasına ve kullanıcı deneyiminin sekteye uğramasına yol açıyor.

Peki, WiFi ağınıza kimin bağlandığını nasıl anlarsınız ve kaldırmak için ne yapmak gerekiyor?

ADIM ADIM Wİ-Fİ DENETİMİ

Öncelikle tarayıcınızı açıp yönlendiricinizin IP adresini yazın.

Karşınıza çıkan giriş ekranına kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Eğer bilmiyorsanız, yönlendiricinin altındaki etikette bu bilgiler bulunuyor.

Yönetim panelinde “Bağlı Cihazlar” ya da “Connected Devices” bölümüne girin.

Burada o anda ağınıza bağlı olan tüm telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı cihazların listesi çıkar.

Listede tanımadığınız cihazlar varsa, bunları tek tıkla kaldırabilirsiniz.

Hala bağlanıyorlarsa…

Eğer tanımadığınız cihazlar tekrar tekrar bağlanıyorsa, şifre değiştirme zamanı gelmiş demektir. Güçlü bir parola belirleyerek davetsiz misafirlerin tekrar giriş yapmasını engelleyebilirsiniz.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bir başkasının Wi-Fi’nizi kullanması, internet hızınızı düşürmenin ötesinde riskler taşıyor.

Ağ üzerinden yapılan tüm işlemler, sizin bağlantınız üzerinden göründüğü için sorumluluk size ait olabiliyor.

Bu nedenle düzenli aralıklarla ağınızı kontrol etmek, şifreyi yenilemek ve güvenlik protokollerini güncel tutmak son derece önemli.