Yalova, Kocaeli, Düzce, Sakarya! Kıtlık başlıyor...

Susuzluk kapıda...

4 il için alarm verildi.

Yalova'ya Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Baraj, günde ortalama 40 bin metreküp su tüketen kenti besliyor.

Yağış yetersizliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 8 olarak ölçülürken, tahmini olarak kentin 15 günlük suyu kaldı.

ACİL SU EYLEM PLANI

Yalova Valisi Hülya Kaya, başkanlığında gerçekleşen koordinasyon toplantısında Acil Su Eylem Planı kararları alındı.

Plan çerçevede ilk etapta tarımsal su tahsisleri durduruldu, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.

Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu.

RİSKLİ İLLER

Hava Forum ise susuzluk yaşayacak 4 ilimiz için uyarıda bulundu.

Paylaşımda; "Suyu biten Yalova, Kocaeli'den su talep edecek. Fakat Kocaeli'de de 20 günlük su kaldı. Düzce ve Sakarya'da da su hızla azalıyor. İstanbul Düzce'deki Melen'den de su çekiyor.Melen'deki su da azalıyor. İstanbul bu şekilde sıkıntıya girer." denildi.