Yalova'nın tek içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda 43 günlük su kaldı

AA & Ensonhaber

Sonbaharda ve kış başlangıcında yetersiz kalan yağışlar, Yalova'da su kaynaklarının seviyelerini düşürdü.

GÖKÇE BARAJI YÜZDE 20'LERDE

Yeşil Körfez Su Birliği'nden alınan bilgilere göre, kentin günlük 100 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 20'lere kadar düştü. Kasım 2023'te su seviyesi yüzde 35 iken, bu yılki yetersiz yağışlar nedeniyle seviyede önemli bir azalma yaşandı.

KENTİN TEK İÇME SUYU KAYNAĞI: 43 GÜNLÜK SU KALDI

Kentin tek içme suyu kaynağı olan barajda, yaklaşık 43 günlük su kaldığı belirtilirken, vatandaşlar suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan, kentin su sıkıntısını gidermek için yatırım programına alınan Çağlayan Barajı (Gökçe 2) inşaatı devam ediyor. Selimandıra Deresi'nin çıkışından sonra inşa edilecek bu yeni baraj, 25 milyon metreküp su kapasitesine sahip olacak ve özellikle yaz aylarındaki su problemini çözmeyi hedefliyor. Gelecekte 61 milyon metreküp içme ve kullanma suyu kapasitesiyle kentin uzun vadeli su ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Ancak şu anki su krizinin, yağışların artmasıyla ortadan kalkması öngörülüyor.