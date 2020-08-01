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- Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın eğlenceli anları
Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın eğlenceli anları
Erzincan’da yamaç paraşütü yapan iki arkadaşını takip eden vatandaşın kamera arkası konuşmaları izleyenleri güldürdü.
- İHA
- 01.08.2020 - 08:42
- Güncelleme : 01.08.2020 - 08:42
Erzincan’da kent merkezine 9 kilometre uzaktaki Küçük Çakırman mevkiinde, yamaç paraşütçüleri uçuş gerçekleştirdi.
Paraşütçüleri izleyen bir vatandaşın kamera arkası konuşmaları ise oldukça dikkat çekti.
"KIRMIZI IŞIKTA DURUN"
Yamaç paraşütçülerinin havalanmasının ardından kahkahalar atan vatandaş, “Ooo nasıl gidiyorlar. Dikkat edin kırmızı ışıkta durun. İsmail abi yolu kaybetti. Sağa dön sağa. Ya rabbim” şeklinde konuşmaları izleyenleri güldürdü.
Video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.
Yamaç paraşütçülerini izleyen vatandaşın kamera arkası konuşmaları güldürdü