Yangından sonra o bölgelere meyve ağacı dikilmiyor: İşte sebebi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangın sonrası başlayan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgilere açıklık getirdi.

“Yine mi sadece çam dikiliyor?”, “Neden meyve ağacı tercih edilmiyor?” gibi sıkça gündeme gelen sorulara, bilimsel veriler ışığında yanıtlar verildi.

OGM yetkilileri, her yangın sonrası yapılan sosyal medya paylaşımlarında doğru olmayan pek çok ifadenin dolaşıma girdiğini belirtti.

Bu nedenle halkın doğru bilgiye ulaşması amacıyla, ağaçlandırma süreçlerine dair merak edilen temel sorulara kapsamlı ve bilimsel açıklamalar sunuldu.

BİLİMSEL YAKLAŞIMLA BÖLGEYE UYGUN ORMANLAR

Meşe, sedir, ladin, kestane, kızılağaç ve gürgen gibi onlarca farklı türün doğal yayılım gösterdiği ifade edildi.

Türkiye ormanlarının yüzde 30’unu meşenin, yüzde 23’ünü kızılçamın, yüzde 17’sini karaçamın ve yüzde 7’sini sarıçamın oluşturduğu; kalan yüzde 23’lük bölümde ise farklı türlerin yer aldığı aktarıldı.

OGM, YARDOP projesi kapsamında her bölgenin iklim, toprak yapısı, rakım ve bitki biyolojisi özelliklerine göre yangına dayanıklı ormanların oluşturulduğunu vurguladı.

NEDEN ÇAMLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR?

Çam türlerinin Türkiye’nin doğal ekosisteminde en yaygın ağaçlar olduğu belirtilirken, az suya ihtiyaç duymaları ve yangından sonra kendilerini yenileyebilme yetenekleri öne çıktı. Kızılçamın yangından sonra kozalaklarını açarak toprağa tohum bırakması ve ilk yağmurlarda yeniden filizlenmesinin, onu Akdeniz ikliminin “mucizesi” haline getirdiği ifade edildi.

Ayrıca, Anadolu’daki 20 milyon yıllık çam fosillerinin, çam türlerinin Türkiye’ye sonradan gelmediğini gösterdiği, kızılçamın uluslararası literatürde “Turkish Red Pine” olarak anıldığı aktarıldı.

MEYVE AĞAÇLARI ORMAN KURMAK İÇİN UYGUN DEĞİL

Orman Genel Müdürlüğü, zeytin, badem gibi meyve ağaçlarının orman oluşturmak için uygun türler olmadığını açıkladı.

Bu türlerin sulama ve gübreleme gereksinimleri, yangına karşı hassasiyetleri ve erozyon kontrolünde etkisiz olmaları sebebiyle tercih edilmediği belirtildi.

Ancak, meyve ağaçlarının yaygınlaştırılması ve orman köylüsüne tarımsal gelir sağlanması için destek ve teşviklerin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Unutmayalım: Doğayla inatlaşılmaz, doğayla uyum içinde çalışılır. Ormancılık faaliyetleri bir mühendislik işidir. Orman mühendisleri, bu faaliyetleri bilimsel teknikler ve planlamalar doğrultusunda yürütür. Yanlış bilgilere değil, bilimsel gerçeklere kulak verin. Bu bilgileri paylaşarak siz de dezenformasyonla mücadeleye katkı sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.