Yaralar sarılıyor: 170 bin noktaya Maraş dondurması gidiyor

Asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş, ayağa kalkmaya çalışıyor.
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin merkezi olan kent, yıkıcı sarsıntılardan sadece 20 gün dondurma üretimine geçti.
Yarım asırdır dondurma sektöründe faaliyet gösteren Alpedo Dondurma, deprem sonrası başladığı çalışmalarını sürdürüyor.
25 ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerinde bin 500 kişinin çalıştığı dondurma fabrikası, depremden 20 gün sonra üretime geçerek kapasitesini artırdı.
Günlük 150 ton üreten firma, yurt içinin yanı sıra 25 ülkeye de ihracat yaparak ülkeye döviz girdisi sağlıyor.
"20 gün içinde dondurma fabrikamızı çalışır duruma geçirdik"
Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ta büyük bir deprem oldu. İlk günü biz de şehrimizdeydik biz de evimizdeydik. Hemen biz şehrimizin yaralarını sarmak adına saatlerce bu işin istişaresini yaptık. Çalışan kardeşlerimizi, hızlı bir şekilde toparlamaya başladık. Daha sonra fabrikamızı faaliyete geçirdik. 20 gün içinde dondurma fabrikamızı çalışır duruma geçirdik.” dedi.
"170 bin noktaya satışını yapıyoruz"
"Günlük 150 ton dondurmamızı üretiyoruz ve 170 bin noktaya satışını yapıyoruz" diyen Kervancıoğlu, şöyle devam etti:
Bunların dışında 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu şehri bizler ayağa kaldırmak için mücadelesini veriyoruz. Çok kıymetli bir şehir, biz şehrimizi çok seviyoruz. Bir tane Kahramanmaraş var. İnşallah bu şehri hep beraber ayağa kaldırmak için var gücümüzle mücadelemizi veriyoruz. Burası sanayi şehri. Dondurmada dünyaca ünlü bir markamız var. Hızlı bir şekilde üretimimizi artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm sanayicilerimiz de bizim için değerli. Hep beraber olalım omuz omuza verelim birlikte beraberce bu şehri güzel bir yere taşıyalım.