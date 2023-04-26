Yaralar sarılıyor: 170 bin noktaya Maraş dondurması gidiyor 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden 20 gün sonra Kahramanmaraş’ın meşhur dondurması için çalışanlar tezgaha geçti. 1.500 kişilik ekip, 170 bin noktaya Maraş dondurması gönderiyor.

İHA

Asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş, ayağa kalkmaya çalışıyor.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin merkezi olan kent, yıkıcı sarsıntılardan sadece 20 gün dondurma üretimine geçti.

Yarım asırdır dondurma sektöründe faaliyet gösteren Alpedo Dondurma, deprem sonrası başladığı çalışmalarını sürdürüyor.

25 ülkeye ihraç ediliyor

Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerinde bin 500 kişinin çalıştığı dondurma fabrikası, depremden 20 gün sonra üretime geçerek kapasitesini artırdı.

Günlük 150 ton üreten firma, yurt içinin yanı sıra 25 ülkeye de ihracat yaparak ülkeye döviz girdisi sağlıyor.

"20 gün içinde dondurma fabrikamızı çalışır duruma geçirdik"

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ta büyük bir deprem oldu. İlk günü biz de şehrimizdeydik biz de evimizdeydik. Hemen biz şehrimizin yaralarını sarmak adına saatlerce bu işin istişaresini yaptık. Çalışan kardeşlerimizi, hızlı bir şekilde toparlamaya başladık. Daha sonra fabrikamızı faaliyete geçirdik. 20 gün içinde dondurma fabrikamızı çalışır duruma geçirdik.” dedi.

"170 bin noktaya satışını yapıyoruz"

"Günlük 150 ton dondurmamızı üretiyoruz ve 170 bin noktaya satışını yapıyoruz" diyen Kervancıoğlu, şöyle devam etti: