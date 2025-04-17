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DHA

İstanbul’un kuzey bölgelerinde akşam saatlerinde bastıran yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde adeta perde gibi doğayı örttü. Avrupa ile Anadolu yakasını buluşturan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sisin etkisiyle gözlerden silinerek silüet hâline büründü.

KARTPOSTALLIK MANZARA

Sisle birlikte ışıkların dans ettiği köprü, kartpostallık bir manzara sundu. Dronla kaydedilen görüntüler, sisin köprü üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu ve izleyenleri adeta büyüledi.