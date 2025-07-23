Yazı kurtaracak müjde: ŞOK’a buz ve dondurma makinesi geliyor… İşte fiyatları

Şok Market, 26 Temmuz 2025 tarihli aktüel kataloğuyla çocuklara ve teknoloji tutkunlarına hitap eden özel ürünleri vitrine çıkarıyor.
“Mutlu Çocukları Şok Seviyoruz” etiketiyle sunulan kampanyada, eğitici oyuncaklar ve teknolojik ürünler dikkat çekiyor.
Gokıdy Mini Print Kamera 999 TL, RGB aydınlatmalı Hytech Gaming Mouse 199 TL, Rampage oyuncu klavye 749 TL ve ışıklı şarj istasyonu 599 TL fiyatlarıyla raflarda yerini alıyor.
Ayrıca uygun fiyata buz makinesi ve dondurma makinesi alıcılarını bekliyor.
İşte ŞOK 26 Temmuz indirim kataloğu: