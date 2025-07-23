Yazı kurtaracak müjde: ŞOK’a buz ve dondurma makinesi geliyor… İşte fiyatları ŞOK Market, 26 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Hem fiziksel mağazalarda hem de Cepte ŞOK uygulamasında geçerli olan bu kampanya, hafta sonuna özel indirim fırsatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.