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DHA

Tüm yurtta soğuk hava etkisini gösteriyor.

Erzincan'da da etkisini sürdüren soğuk hava sebebiyle, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü dağlardaki göletler buzla kaplanırken, 3 bin 549 metre rakımlı Yedigöller'in yüzeyi de yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz tabakasıyla kaplandı.

BUZDA HALAY ÇEKTİLER

Maceraseverler için eğlence yerine dönen göle, Erzincan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayak antrenörü Canser Atilla ve arkadaşları kros motorlarıyla çıktı.

Gölün yüzeyinde buzda halay çeken ekip, ardından motorlarıyla buz üzerinde gösteri düzenledi.

"BÖLGENİN ZORLU COĞRAFYASINI KROS MOTORLARIMIZLA GEÇTİK"

Göl yüzeyinde gün boyu eğlenen sporcular, ayaklarına giydikleri patenlerle buz pateni de yaptı.

Canser Atilla, Yedigöller bölgesinin rakımı sebebiyle Erzincan'ın en soğuk yeri olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: