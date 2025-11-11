Yeni dalga geliyor; 81 ili etkisi altına alacak

- Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.
- Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek.
- Meteoroloji uzmanı Hava Forum, bu durumu sosyal medyada duyurdu.
Meteoroloji uzmanlarından Türkiye genelini ilgilendiren önemli bir uyarı geldi.
Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası giriş yapmaya hazırlanıyor.
Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek yeni dalgayla birlikte sıcaklıklar aniden düşecek.
“HAVA ÜŞÜTECEK”
Meteoroloji uzmanı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla ülkemize Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının giriş yapacağını duyurdu.
Sıcaklıkların düşeceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Çarşamba günü Balkanlar üzerinden yurdumuza soğuk hava geliyor. Mini bir kış provası yapacağız, hava üşütecek!”