Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, Yalova’da test edildi

Türk Deniz Kuvvetleri için İstanbul’daki Anadolu Tersanesi’nde üretilen Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, test çalışmaları kapsamında Yalova kıyılarında çıkarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 17:36
  • Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, Yalova'da deneme seyrine çıktı.
  • Gemi, ön rampasını indirerek bir tankın karaya çıkmasını sağladı.
  • Testlerin ardından gemi tersaneye döndü.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak Yeni Tip Çıkarma Gemisi (Ç-159), Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde deneme seyrine çıktı.

TANKLA YAPILAN TEST, BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Sahil Caddesi kıyısına yanaşan gemi, ön rampasını indirerek bir tankın karaya çıkmasını sağladı. Ardından tank geri manevra yaparak yeniden gemiye yüklendi.

TUZLA'YA GERİ GÖTÜRÜLDÜ

Testlerin ardından, Tuzla’daki Anadolu Tersanesi’nde üretilen Ç-159 gemisi yeniden tersaneye döndü.

Faaliyet süresince, Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

