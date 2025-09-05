"Yenidoğan Çetesi" davasının 6. duruşmasının görülmesine devam edildi

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı.

Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükselmişti.

"BURADA YAŞANAN TRAJEDİYE SON VERECEK KİŞİ MAHKEMEDİR"

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen davanın 6'ıncı duruşmanın 2'inci gününde, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık duruşma salonunda hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, örgüt lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar savunma yaptı. Mantar, "Adli Tıp Kurumu raporlarını tıbbi rapor olarak değerlendirmiyoruz, bizim için yok hükmündedir. Mahkemenin de açıklayacağı ara kararın da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz. Burada yaşanan trajediye son verecek kişi mahkemedir" diye konuştu.

"DOSYADA BEBEKLER İÇİN AİLEDEN DE PARA ALINDI DİYOR, ANCAK BU YALANDIR"

Sanık Aydın Mantar savunmasının devamında şunları söyledi:

"Mehmet Gürül'ün konuşmalarını okudum. Orada çok tehlikeli şeyler var. Ayrıca, 'Şikayet var' isimli siteden yorumlar koyulmuş dosyaya. Bunu neye göre yapıldığına dair bir fikirim yok. Burada biri kalp krizi geçirse, birine bir şey olsa kaldıracak doktor yok, hepsi tutuklu ve görevinden uzaklaştırıldı. Burada bebek katili denilen insanlar, bebekler ölünce günlerce üzülen, birbirini teselli eden insanlar. Bunlar kayıtlarda mevcuttur. Ölen bebekler için üzülüyorlar. ‘Çok çabaladık yaşasın diye çok üzgünüm' diye mesajlar var. Nasıl katil bunlar? Dosyada bebekler için aileden de para alındı diyor, ancak bu yalandır. Bebeklerden birinin ailesine para iade edilmiş, diğerinde ise Fırat Sarı ve hastane, parayı kendi cebinden ödedi. İlker Gönen'le ilgili raporda imajlar koyulmuş. Gönen, Çağla Durmuş ve Serenay Şenkalaycı arasında bir konuşma geçiyor. Bu konuşmalar hayatın olağan akışına uygun konuşmalardır"

SES KAYDI ALAN BİR KİŞİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Öte yandan duruşma devam ettiği sırada polis, seyirci bölümünde bir kişinin ses kaydı aldığını tespit etti.

Şahsın telefonunu kontrol eden ekipler, şahıs hakkında tutanak tutarak, işlem yaptı ve gazeteci olduğu belirlenen kişiyi duruşma salonundan dışarı çıkardı.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Alınan savunmaların ardından duruşma, diğer avukat savunmalarının alınması ve ara kararın açıklanması için yarın saat 10.00'da görülmeye devam edilecek.