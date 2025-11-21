Yerli Malı Haftası tarihleri 2025: Yerli malı haftası ne zaman kutlanacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025–2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri de Yerli Malı Haftası’nın ne zaman kutlanacağı oldu.

Türkiye’nin ekonomik bilinç oluşturmayı hedefleyen en köklü etkinliklerinden biri olan Yerli Malı Haftası, bu yıl da okullarda büyük bir heyecanla karşılanmaya hazırlanıyor.

Her yıl Aralık ayında düzenlenen bu özel hafta, öğrencilerin yerli üretimi tanıması, tutum ve tasarruf alışkanlığı kazanması ve ülke ekonomisine katkı sağlayan ürünleri daha yakından tanıması amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI 2025 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimine göre Yerli Malı Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da 12-18 Aralık 2025 tarihleri arasında kutlanacak.

Bu kapsamda okullarda yerli üretimi tanıtan etkinlikler, sergiler, ürün tanıtımları, yöresel lezzet günleri ve farkındalık çalışmaları düzenlenecek.