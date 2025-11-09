'Yeşil Vatan Seferberliği' 11 Kasım’da başlıyor: Hedef 15 milyon fidan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğini anımsatarak, bu yıl da yurt genelinde coşkulu etkinliklerle kutlamalar yapılacağını söyledi.

"ŞAHİDİMİZ TOPRAK, İMZAMIZ FİDAN, SEVDAMIZ YEŞİL VATAN"

Her yıl farklı temalarla gerçekleştirilen etkinliklerin, bayram havasında kutlandığını belirten Karacabey, bu yılın temasını şu sözlerle açıkladı:

“Bu yıl, ‘Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan’ diyerek yeşil vatan bilincini öne çıkaracağız.”

YANGIN ALANLARINDAN OKUL BAHÇELERİNE KADAR AĞAÇLANDIRMA

Karacabey, yalnızca orman alanlarının değil, toplumun ortak yaşam alanlarının da ağaçlandırılacağını vurguladı:

“Başta orman yangınlarıyla zarar görmüş bölgeler olmak üzere, okul, ibadethane, sağlık ocağı, hastane ve askeri birliklerin bahçelerinde de fidan dikeceğiz.”

136 FİDANLIKTA 600 MİLYON FİDAN ÜRETİMİ

Türkiye genelinde fidan üretiminin yoğun biçimde sürdüğünü belirten Karacabey, şunları kaydetti:

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 136 orman fidanlığımız var. 1000’den fazla türde, yıllık 600 milyon fidan üretebiliyoruz. 11 Kasım’da toprakla buluşacak fidanlarımız, belirlenen alanlara gönderilmeye başlandı.

VATANDAŞLAR ÜCRETSİZ FİDAN SAHİPLENEBİLİYOR

Karacabey, “geleceğenefes.gov.tr” adresi ve mobil uygulama üzerinden vatandaşların kendileri veya sevdikleri adına ücretsiz fidan sahiplenebileceğini hatırlattı.

Fidan sahiplenme yarışının 81 ilde yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Çanakkale, Niğde, Erzincan ve Iğdır illerimiz fidan sahiplenmede ön sırada. Sistemimizdeki 15 milyon fidanın tamamının sahiplenilmesini hedefliyoruz. 2019’da 13 milyon 800 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk, bu yıl hedefimiz daha da yüksek.

"HER YOLCUYA BİR FİDAN"

Karacabey, 11 Kasım’da başlayacak Yeşil Vatan Seferberliği’nin bir yıl süreceğini belirterek kurumlar arası iş birliklerini şöyle açıkladı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında, hızlı trenle seyahat eden her yolcu için bir fidan dikeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm bakanlıklarımız, Türkiye Basketbol Federasyonu ve yakında Türkiye Futbol Federasyonu da bu sürece dahil olacak.

AİLE ORMANLARI KURULACAK

2025 yılına ilişkin yeni bir projeyi de duyuran Karacabey, “Bu yıl Aile Yılı ilan edildi. Milli Ağaçlandırma Günü’nün ardından her ilde aile ormanları kuracağız. 2025’te evlenen çiftlerimiz ve doğan bebekler için birer fidan dikeceğiz.” dedi.

Vatandaşların katkısının büyük önem taşıdığını vurgulayan Karacabey, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeşil Vatan Seferberliği’ne halkımızın desteği çok kıymetli. Bu çorbada herkesin tuzunun bulunmasını arzu ediyoruz.”