Yıkım işlemi tamamlandı! Profilo AVM’nin yerine bakın ne yapılacak

İstanbul’un en eski ve en bilinen AVM’lerinden olan Mecidiyeköy’de yer alan Profilo AVM tamamen yıkıldı.

2024 yılında başlayan yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından AVM arazisine yapılacak olan yeni proje dikkat çekti.

Yeni projenin zemin çalışmalarının da tamamlanmasının ardından uzun yıllar boyunca AVM ile hafızalara kazınan bölgeye bakın ne inşa ediliyor.

KONUT PROJESİ YAPILIYOR

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında yıkım işlemlerine başlanan ve bu yıl tamamen yıkılan Profilo AVM’nin arazisinde yeni bir konut projesi yükselecek.

Zemin çalışmalarının tamamlandığı proje hakkında İş GYO tarafından yapılan açıklamaya göre, Artaş İnşaat ile "Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, tüm proje giderlerinin Artaş İnşaat tarafından karşılanacağı, satışlardan elde edilecek gelirin yüzde 40’ının arsa bedeli karşılığı İş GYO’ya aktarılacağı ifade edildi. Ayrıca şirkete ödenecek asgari hasılat payı 65 milyon dolar + KDV olarak belirlendi.