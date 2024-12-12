Yılda 1 kez açılıyor; Bütün İstanbul akın ediyor...

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Fener Rum Lisesi İstanbul'da yılda sadece 1 defa açılıyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların ilgisini çeken Fener Rum Lisesi'nin açılış tarihi ise merak ediliyor.

1881 yılında inşa edilen ve kırmızı tuğlalarıyla “Kırmızı Okul” olarak da bilinen Fener Rum Lisesi, sadece özel izinlerle ziyaret edilebiliyor.

Lisenin dikkat çeken kırmızı rengi ise özel bir hikâyeye dayanıyor. Bina, Fransa’nın Marsilya kentinden getirilen ateş tuğlalarla inşa edilmiştir. Bu tuğlaların yoğun kullanımı nedeniyle yapı, “Kırmızı Mektep” adıyla anılıyor.

Fener Rum Lisesi ne zaman açılacak? sorusu yanıt buldu. Lisenin kapılarını ziyaretçilere açacağı tarih belli oldu.

GİRİŞ TARİHİ VE ÜCRETİ 2024

Fener Rum Lisesi, 14 Aralık’ta başlayacak olan kermes etkinliğiyle misafirlerini ağırlayacak ve 15 Aralık’ta etkinlik sona erecek.

Ziyaretçiler, bu eşsiz tarihi atmosferi deneyimlemek için giriş biletlerini Biletino üzerinden temin edebilecek.

Bu yıl giriş ücretinin 400 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Okulun adresi ise şu şekildedir: Balat, Sancaktar Yokuşu No:36, Fatih/İstanbul.