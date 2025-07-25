YKS'de dereceye girenlere burs müjdesi: Aylık 40 bin TL…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteler, başarılı öğrencileri bünyelerine katmak için burs hamlelerine hız verdi.

Özellikle sınavda derece yapan öğrencilere yönelik açıklanan teşvik bursları dikkat çekiyor.

Devlet ve vakıf üniversiteleri, akademik başarının ödüllendirilmesi adına farklı burs programları hazırlarken, İstanbul Medipol Üniversitesi de bu yarışta iddialı bir adım attı.

Üniversite, YKS'de dereceye giren öğrencilere aylık 40 bin TL’ye varan burs imkanı sunduğunu duyurdu.

40 BİN TL'YE VARAN BURS İMKANI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrenciler için İstanbul Medipol Üniversitesi’nden büyük burs müjdesi geldi. Başarıyı ödüllendiren üniversite, yerleştirme puanına göre (DİL ve SÖZ puanı hariç) lisans programlarına giren öğrencilere aylık 40 bin TL’ye varan nakit burs imkanı sunuyor.

Genel burs programında ilk 100’e giren öğrencilere ayda 40 bin TL, 101-250 arasına 30 bin TL, 251-500 arasına 20 bin TL, 501-750 arasına 13 bin TL, 751-1.000 arasına ise 10 bin TL nakit burs sağlanacak. Ayrıca bu öğrenciler ücretsiz yurt ve yemek imkanından faydalanabilecek. İlk 100’deki öğrencilere ise ayrıca ABD’de ücretsiz dil eğitimi fırsatı da sunuluyor.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ni tercih eden ve ilk 1.000'e giren adaylara da 40 bin TL, 1.001-1.500 arasına 30 bin TL, 1.501-2.000 arasına 20 bin TL, 2.001-3.000 arasına ise 13 bin TL burs verilecek. Bu öğrencilere de ücretsiz yurt, yemek ve ilk bine girenlere ABD'de dil eğitimidesteği sağlanacak.