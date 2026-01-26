Yoğun kar ve tipi Altınyayla’yı felç etti: Köylüler ihtiyaç için yürüdü Sivas’ın Altınyayla ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapanırken kırsalda yaşayan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dondurucu soğukta kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.

Göster Hızlı Özet Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolları kapandı.

Gümüşdiğin Köyü sakinleri, temel ihtiyaçları için ilçe merkezine 4,5 kilometre yürüdü.

Köylüler, zorlu hava koşullarında alışveriş yaparak geri döndü. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Sivas’ta kış şartları yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Altınyayla ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı tamamen durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının bazı noktalarda 2 metreyi bulduğu bölgede ilçe ve köy yolları ulaşıma kapandı. KÖYLÜLER İLÇE MERKEZİNE YAYA ULAŞMAK ZORUNDA KALDI Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan Altınyayla’ya bağlı Gümüşdiğin Köyü sakinleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilçe merkezine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Köylüler, yaklaşık 4,5 kilometrelik mesafeyi tipi ve dondurucu soğuk altında katetti. DİZ BOYU AŞAN KARDA ZORLU YOLCULUK Zaman zaman diz boyunu aşan kar içinde ilerleyen vatandaşlar, sert rüzgâr ve tipi nedeniyle güçlükle yol aldı. Zorlu şartlara rağmen ilçe merkezine ulaşan köylüler, alışverişlerini yaptıktan sonra ekmek poşetleriyle aynı zorlu güzergâhı tekrar yürüyerek köylerine döndü. "ARAÇLAR ÇALIŞMIYOR, MECBUREN YÜRÜYORUZ" Yaşadıkları zorlukları dile getiren vatandaşlar, “İlçeye karda yürüyerek gidiyoruz. Araçlar hareket etmiyor.” diyerek bölgede kış şartlarının hayatı ne denli zorlaştırdığını ifade etti. İç Haber Haberleri Yanan evinin önünde kedisine sarıldığı kareyle hafızalara kazınmıştı: Ali Meşe hayatını kaybetti

