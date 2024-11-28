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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite sınavı verilerini açıkladı. Buna göre bu yıl 106 bin öğrenci, yalnızca 0,50 yani yarım net yapabildi.

Sıfır çeken ya da netlerde eksiye düşen ve buna rağmen üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı ise geçen yıllara göre arttı.

Uzmanlara göre bu sorunun temel nedenleri arasında barajın kaldırılması var.

"-12,77 NETE KADAR DÜŞEN ÖĞRENCİ PATOLOJİ BÖLÜMÜNÜ KAZANDI"

Hesaplama sistemindeki soruna dikkat çeken eğitimci Salim Ünsal, "Bu sene 203 programa son sıradan giren öğrencilerin net ortalamalarına baktığımızda, yaklaşık olarak -12.77 nete kadar düşen öğrencinin de 2 yıllık bir meslek yüksek okulunda patoloji bölümünde okumaya hak kazandığını gördük. Herhangi bir testten yarım net yapması halinde diğer testlerden eksiye düşmüş olmasını olumsuz durum olarak düşünmeyip öğrencinin puanını hesaplıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜŞÜK PUANLA ÖĞRETMENLİK KAZANAN ÖĞRENCİLER VAR"

NTV'nin haberine göre; düşük puanlarla öğretmenlik bölümlerini de kazananlar olduğunu söyleyen eğitimci Burak Kılınç, "Karadeniz Bölgesi'ndeki sınıf öğretmenliği programına bu sene 50 kişi yerleşmiş. Bu yerleşen öğrencilerin temel matematik ortalaması 10 üzerinden 4. Fende durum daha kötü, 10 üzerinden 1 almışlar. 10 üzerinden 1 alan öğretmen adaylarından biz 4 sene sonra ümit ediyoruz ki bu eksikleri tamamlamış olsunlar ve 1-2-3.sınıftaki çocuklara feni öğretsinler. Bir başarısızlık ya da düşük performans mirası öğretmenden öğrenciye bir şekilde geçiyor." uyarısında bulundu.

Öyle ki bazı öğrenciler, tercih ettikleri bölümün alan sınavlarında bile eksi net yaptı. Örneğin, Türk Dili ve Edebiyatı kazanan bir öğrenci, Alan Yeterlilik Testi edebiyat kısmında -1 net yaptı. Ancak buna rağmen bir vakıf üniversitesine yüzde 50 bursla yerleşti.

Uzmanlara göre üniversiteye yerleşebilmek için,"doğru cevap sayısı" sınırlamasının olması gerekiyor.