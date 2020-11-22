Dolar
7.6218
0.0367%
Euro
9.062
0.2245%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
459.992
0.2486%
Bitcoin
140448.16
-1.0862%
EXEN Coin
12.28
-0.48%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Yozgat'ta, bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı

    Güdülelmahacılı Köyü'nde bahisle köpek dövüşü yaptıran 8 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı 2 köpek de korumaya alındı.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 23:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat'ta, bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı

    Yozgat’ın Güdülelmahacılı Köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkiinde köpek dövüşü yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Olay yerine gelen ekipler, 2 kangal cinsi köpeği dövüştüren 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken koruma kanunu gereğince şahıslara idari para cezası uygulandı.

    Ayrıca sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle her şahsa 3 bin 150 lira toplamda ise 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

    Yaralı köpekler tedavilerinin ardından Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

    Yozgat ta, bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı #1

    Yozgat ta, bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir