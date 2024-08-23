Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü
İHA

Yozgat'ta gece saatlerinde Divanlı Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Garı yakınlarında çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD, TOMA ve iş makineleri sevk edildi.

Geniş alana yayılan Orman İşletme, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)