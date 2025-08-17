Yozgat'ta çobanlar, hayvanları sıcaktan korumak için gece otlatıyor

Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, çobanları farklı yöntemler aramaya yöneltti. Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası’nda çobanlar, hayvanlarını gündüz yerine gece meralara çıkararak hem kendi sağlıklarını hem de sürülerini sıcaklardan korumaya çalışıyor. Gece yapılan otlatmalarda sürü koruma köpekleri de çobanlara eşlik ediyor.

"HAYVANLARI SABAH ERKEN KALDIRMAZSAN OTLAMIYORLAR"

Beş yıldır küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Mustafa Erdal, hayvanların sıcakta otlamadığını belirterek, şunları söyledi:

Hayvanları sabah en geç 05.00’te kaldırman gerekiyor. O saatten sonra sıcaktan yayılmıyorlar. 08.00’e kadar otluyor, sonra akşamüstüne kadar yatıyor. 18.00’den sonra tekrar yayılıyorlar. Gece ise 00.00–01.00 arası mutlaka kaldırmak zorundayız. Otlatmazsan kendileri kalkıp gider. Üstelik bölgede kurt riski de çok yüksek. Yağışlı ve sisli havalarda kurtlar daha da çoğalıyor.

"BU İŞ BAĞIMLILIK GİBİ, BIRAKAMIYORSUN"

Çobanlık yapan Bekir Başar ise işin zorluğunu şu sözlerle anlattı: