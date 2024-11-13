Yozgat'ta minibüs otomobille çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

İHA

Yozgat'ta Sorgun-Çekerek karayolu Beyyurdu köyü mevkiinde D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs, D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan M.B. olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs ve otomobildeki toplam 7 kişi ise yaralandı.

3 KİŞİ FECİ KAZADA CAN VERDİ

Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan P.B. ve D.D. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.