Yüksekova yeniden beyaza büründü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışla birlikte Yüksekova yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

KAR KALINLIĞI MERKEZDE 1, YÜKSEKLERDE 3 METRE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise 3 metreye kadar ulaştı.

SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kar yağışına eşlik eden yoğun sis, özellikle İpekyolu ve Cengiz Topel caddelerinde görüş mesafesini ciddi oranda azalttı. Sürücüler, sis ve kar nedeniyle ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Olası kazaların önüne geçmek amacıyla trafik ekipleri, riskli güzergâhlarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, sürücülere hızlarını düşürmeleri ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

EKİPLER SAHADA, YOLLAR AÇIK TUTULUYOR

Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri; ilçe merkezi, ana arterler ve köy yollarının ulaşıma açık kalması için çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.