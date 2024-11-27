Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ ve 1 PKK şüphelisi yakalandı

DHA
Terör örgütüne üyelikten aranan şahıslar sınırdan geçip kaçmaya çalışıyor.
Güvenlik güçleri sınır bölgelerinde kaçaklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
4 KİŞİ YAKALANDI
Güvenlik güçleri, dün düzenledikleri operasyonlarla Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri M.D., E.G. ve M.G.’yi, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede ise terör örgütü PKK şüphelisi K.A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D., E.G., M.G. ve K.A., çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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