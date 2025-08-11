Yurtta hava durumu: Termometreler 24 ilde 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

KURTALAN EN SICAK YER OLDU

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 45,9 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,9 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Gaziantep'in Karkamış ilçesi 45,7 derece, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Şırnak'ın Cizre ile Silopi ilçeleri 45,6 dereceyle takip etti.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Ayrıca Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirten MGM, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün (11.08.2025 Pazartesi) ve yarın (12.08.2025 Salı) Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuzey Ege'de halen devam etmekte olan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı (12.08.2025) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

40 DERECE ÜZERİ İL VE İLÇELER

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

Siirt, Kurtalan - 45,9

Gaziantep, Karkamış - 45,7

Mardin, Nusaybin - 45,6

Şırnak, Cizre, Silopi - 45,6

Aydın, Nazilli - 45,2

İzmir, Tire - 45,1

Şanlıurfa, Ceylanpınar - 45,1

Hatay, Kırıkhan - 44,9

Adana, İmamoğlu - 44,8

Burdur, Bucak - 44,3

Antalya, Manavgat - 44,1

Kilis, Elbeyli - 44,1

Osmaniye, Sumbas - 44

Muğla, Yatağan - 43,6

Denizli, Sarayköy - 43,5

Batman, Hasankeyf - 43,4

Diyarbakır, Bismil - 43,1

Kahramanmaraş, Türkoğlu - 42

Adıyaman, Besni - 41,9

Mersin, Mut - 41,9

Balıkesir, Edremit - 41,5

Eskişehir, Sarıcakaya - 41,3

Manisa, Saruhanlı, Salihli - 41

Uşak, Eşme - 40,9