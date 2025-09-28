Yurtta hava soğuyor: Yağışlar etkili olacak

Yeni haftaya girmemizle birlikte hava sıcaklığı hızlı bir şekilde düşecek ve yağışlar geri dönecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Özellikle kuzey kesimlerde sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek.

Doğu Karadeniz kıyıları ve Kırklareli'nin doğusunda yerel sağanak bekleniyor. Burdur'un güney ve batısı ile Antalya çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Akşam saatlerinden itibaren yağış; Marmara'nın doğusu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde kendini gösterecek.

"SONBAHAR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sonbaharın etkisini göstermeye başladığını ve yağışlarla iç kesimlerdeki sıcakların 18 ila 20 derecelere kadar düştüğünü söyledi.

Çelik, yurdun yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini dile getirerek, özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacağını kaydetti.

Çelik, en yüksek sıcaklıkların kuzey kesimlerde 20 ila 22 derece olduğunu aktardı. Çelik, iç kesimlerde ise özellikle gece saatlerindeki sıcaklıkların yer yer 5 derecenin altına düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği belirtildi.

3 BÜYÜK İL

Son verilere göre; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile güneydoğuda rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini ancak yeni haftada yağış beklentileri olduğunu vurgulayan Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 24 ila 25, İstanbul'da 22 ila 23 ve İzmir'de ise 28 ila 30 derecelerde seyredeceğini belirtti.