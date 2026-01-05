Zamlı bekçi maaşları 2026: Çarşı ve Mahalle Bekçisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bekçi maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan rakamlar doğrultusunda, bekçilerin yılın ilk yarısında alacağı 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre 2025’in ikinci yarısında aylık enflasyon; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta 2,04, eylülde 3,23, ekimde 2,55 ve kasımda 0,87 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık toplam fark hesaplandı ve böylece bekçi maaşlarına yansıtılacak zam oranı belirlendi.

Zam oranının netleşmesiyle birlikte “Bekçi maaşları ne kadar oldu?” ve “Maaşlar yüzde kaç arttı?” sorularına yanıt aranıyor.

2026 EN DÜŞÜK BEKÇİ MAAŞI

Bekçi maaşlarına yapılacak 2026 Ocak artışı, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşti.

2025 Temmuz ayında yapılan zamla birlikte en düşük bekçi maaşı 52 bin 584 TL seviyesine yükselmişti.

Son açıklanan 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda bekçilere yüzde 18,6 oranında yeni bir artış uygulanacağı kesinleşti.

Bu zamla birlikte en düşük bekçi maaşı 63 bin 634 TL oldu.