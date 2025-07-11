Zamlı Evde Bakım Maaşı Temmuz 2025: Yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-devlet sorgulama

2025 Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri, zam oranlarının netleşmesinin ardından merak konusu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, evde bakım aylıklarına yapılacak zam oranı da kesinleşti.

Bu gelişmeyle birlikte, ödeme alan binlerce vatandaş güncel tutarı ve ödeme tarihlerini merak etmeye başladı.

Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım parası, ağır engelli bireylere ve onlara bakan aile bireylerine maddi destek sağlıyor.

Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ne zaman yatacak? İşte merak edilenler…

TEMMUZ 2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz 2025 ödemelerini merakla bekliyor. Her ayın ortasında yatırılan ödemelerin bu ay da 15 Temmuz Salı günü itibarıyla hesaplara geçmesi bekleniyor.

TEMMUZ 2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılının ilk yarısında açıklanan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılan %15,57’lik zam, evde bakım aylıklarına da yansıdı. Bu artışla birlikte evde bakım maaşı 10.125 TL’den 11.702 TL’ye yükseldi.

Evde bakım maaşı alıp almadığınızı öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Sisteme T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak, “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranından güncel durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI