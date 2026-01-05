Zamlı Öğretmen Maaşları 2026: Uzman Öğretmen, Öğretmen, Başöğretmen maaşları…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öğretmen maaşlarına yapılan düzenli artışlar, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranına eklenen 6 aylık enflasyon farkı, öğretmenlerin 2026 Ocak döneminde alacağı yeni maaşları kesinleştirdi.

Bu gelişmeyle birlikte öğretmenlerin zamlı maaşları merak ediliyor.

Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları, unvan, derece ve kademeye göre yeniden belirlendi.

İşte 2026 yılı için geçerli zamlı öğretmen maaş tablosu:

2026 OCAK ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Toplu sözleşme zammına eklenen yüzde 18,60’lık artış, öğretmen maaşlarını da etkiledi.

Yapılan düzenlemeye göre 1/4 derecedeki uzman öğretmenlerin maaşı zam öncesinde 67.776 TL olarak ödenirken, yüzde 18,60’lık artış sonrası 80.370,48 TL seviyesine çıktı.

1/4 derecedeki öğretmenlerin maaşı ise zam öncesinde 61.146 TL idi. Aynı oranda uygulanan artışla birlikte öğretmen maaşı 72.519,16 TL’ye yükseldi.