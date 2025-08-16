Zamlı toplu taşıma fiyatları açıklandı: 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak

İzmir’de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeler kamuoyuna açıklandı.
Kent merkezinde kullanılan A Tarifesi kapsamında tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye yükseltildi.
Öğrenciler, öğretmenler ve 60 yaş üstü yolcuların kullandığı indirimli biniş ücretleri de güncellendi. İşte yeni tarifeler:
ZAMLI ÜCRETLER AÇIKLANDI
Tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya,
Öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya,
Öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya,
60 yaş üstü biniş ücreti 20 liradan 25 liraya yükseltildi.
Ayrıca aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıktı.
ÜCRETSİZ AKTARMA İÇİN YENİ DÜZENLEME
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar, kentin toplu ulaşım sisteminde önemli bir değişikliği beraberinde getirdi.
Oy çokluğuyla kabul edilen düzenlemeyle birlikte, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ortaklığıyla işletilen İZBAN’da uygulanan 90 dakika ücretsiz aktarma hakkı ve Halk Taşıt indirimi kaldırıldı.