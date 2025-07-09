Zeka testi: Gizli kediyi görenlerin IQ'su 120'nin üzerinde çıkıyor

Yoğun geçen bir günün ardından zihninizi tazelemek istiyorsanız, bu optik illüzyon tam size göre!

Son günlerde sosyal medyada viral olan bu bulmaca, dikkatli gözleri ve hızlı düşünmeyi sınayan türden.

İlk bakışta sıradan bir gardırop gibi görünen görselde, kıyafetler, şapkalar ve aksesuarlar arasında ustaca gizlenmiş bir kedi bulunuyor.

Bu görsel bulmacayı çözmek için sadece 11 saniyeniz var.

Peki, gizli kediyi bu süre içinde bulabilir misiniz?

Sadece bulmaca ustaları yukarıdaki görseldeki gizli kediyi 11 saniye içinde bulabiliyor.

Optik illüzyonlarda gizli nesneleri/hayvanları bulmanın en önemli anahtarı ona tüm dikkatinizi vermektir.

Bu yüzden dikkat dağıtıcı tüm şeyleri kapatın ve tekrar odaklanın.

Eğer bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.

Kaynak: Reddit