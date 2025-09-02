Zeka testi: Sadece yüksek IQ sahipleri bu gizli hayvanı fark ediyor

Optik illüzyonlar, beynimizin görsel bilgileri algılama biçimini zorlayan en etkileyici bulmacalardan biri.

Perspektif, ışık oyunları, renk geçişleri ve şekil düzenlemeleriyle hazırlanan bu görseller, gözlerimizin gördüğünü beynimizin nasıl yorumladığını ortaya koyuyor.

Son olarak gündeme gelen yeni bir optik test, dikkat ve zekâyı aynı anda ölçmeyi hedefliyor. Görselde, üç boyut etkisi yaratan altıgen geometrik desenler bulunuyor. Bu karmaşık tasarımın içine ise ustaca gizlenmiş bir hayvan figürü yerleştirildi.

Uzmanlara göre bu gizli detayı yalnızca 20/20 görüşe sahip, keskin dikkat becerilerini kullanabilen ve yüksek IQ düzeyine yakın kişiler 9 saniyeden kısa sürede bulabiliyor.

Peki siz, bu geometrik illüzyonun içinde gizlenen hayvanı ne kadar sürede fark edebilirsiniz?

Bu görüntü, mavi, yeşil, siyah ve beyaz renklerde dalgalı, tekrarlayan zikzak desenleriyle tasarlanmış bir gelgit optik illüzyonudur.

İllüzyon, neredeyse su dalgaları veya ileri geri akan gelgitler gibi sürekli bir hareket duygusu yaratır.

İllüzyonun içinde gizlenmiş bir hayvan figürü yer alıyor. Göreviniz hayvanı 9 saniye içinde bulmak.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik:

Kaynak: Jagran Josh