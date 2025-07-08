Zekanızı kanıtlayın! Hangi ev farklı? 11 saniyeniz var…

Zeka bulmacaları, hem eğlendirici hem de öğretici yönleriyle her yaş grubundan insanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Görsel algı, dikkat ve mantıksal düşünme becerilerini aynı anda devreye sokan bu tür zorluklar, beyninizin sınırlarını test ediyor.

Bir grup evin yer aldığı görselde, diğerlerinden farklı olanı sadece 11 saniyede bulmanız isteniyor.

Ancak uyaralım, bu testte başarılı olmak için keskin bir gözlem yeteneği ve yüksek düzeyde dikkat gerekiyor.

Uzmanlara göre, bu tür sorulara 140 ve üzeri IQ seviyesine sahip kişiler daha hızlı yanıt verebiliyor.

Yukarıdaki görüntüde birbirine benzeyen evler yer alıyor. Ancak aralarından sadece bir tanesi diğerlerinden farklı.

Göreviniz farklı olan evi 11 saniye içinde bulmak.

IQ'nuzun insanların %99'undan daha yüksek olduğunu düşünüyorsanız, keskin IQ'nuzu ve gözlem becerilerinizi kullanarak, garip evi 11 saniyede tespit edin.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.