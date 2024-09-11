Zeytin Dalı bölgesinde silah kazası: 1 asker şehit

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapmakta olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, silah kazası sonucu hayatını kaybederek şehit oldu.

SİLAH KAZASI SONUCU ŞEHİT OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 11 Eylül 2024 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz