Zirveyi o kaptı! İşte haftanın en çok izlenen dizileri

- Geçen hafta reyting rekabetinde Uzak Şehir dizisi zirveye yerleşti.
- İkinci sırayı Taşacak Bu Deniz, üçüncü sırayı ise Eşref Rüya aldı.
- İlk 10'a giren diziler arasında sürpriz yapımlar da yer aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Televizyon ekranlarında geçen hafta yine reyting rekabeti yaşandı.
17–23 Kasım haftasında yayınlanan diziler arasında en çok izlenen diziler belli oldu.
İlk 10’a giren yapımlar arasında bazı sürpriz yapımlar yer aldı.
ZİRVE DEĞİŞMEDİ
Geçtiğimiz hafta reytinglerde zirveyi yine Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir kaptı.
İkinci sırada Taşacak Bu Deniz, üçüncü sırada ise Eşref Rüya yer aldı.
İşte haftanın reyting sıralaması: