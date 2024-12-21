Zonguldak'da yangında ev küle döndü

İHA
Zonguldak'ta S.D ait evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CAN KAYBI VEYA YARALANMA OLMADI
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Ancak yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yetkililerin yangının çıkış sebebini belirlemek için başlattığı inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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