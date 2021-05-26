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    Zonguldak'ta eski sevgilisini bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşını bıçaklayarak yaralayan şahıs 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 21:06
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 21:18
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    Zonguldak'ta eski sevgilisini bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası

    10 Aralık 2020 tarihinde Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi’nde meydana gelen olayda Çağla Ç. (22) eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. ile buluştuktan bir süre sonra aralarında tartışma yaşanmaya başladı.

    10 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KAÇTI

    Tartışma sırasında Ufuk Ö., eski kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan genç kız kendini sokağa atarak çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinleri genç kızı durdurdukları ticari taksi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

    10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Eski sevgilisini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Ufuk Ö. ise Kandilli Jandarma Karakolu’na giderek teslim oldu. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen zanlı sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kdz. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Ufuk Ö. kasten adam öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

    Zonguldak'ta eski sevgilisini bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası VİDEO

    Zonguldak ta eski sevgilisini bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası #1

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