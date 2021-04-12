Zonguldak'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.
- İHA
- 12.04.2021 - 22:56
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri L.T. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
METAMFETAMİN VE KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Alaplı ilçesi Kılçak köyünde L.T. isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.