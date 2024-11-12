Zonguldak'ta tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp polisi aradı

İHA

Zonguldak Ereğli'de Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta B.T. ile E.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

ATEŞ EDİP YARALADI

Kavga sırasında B.T., E.G.’nin silahından çıkan kurşunla yaralandı. Olayın ardından E.G., bölgedeki bir kahvehaneye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendini ihbar etti.

KENDİSİNİ İHBAR EDEN ŞAHIS GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri E.G.’yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de B.T.'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. B.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.