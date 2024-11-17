Zonguldak'ta yayaya çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada Göçmenler kavşağında Şerafettin D. idaresindeki 67 EP 415 plakalı Fiat marka araç, yolun karşısına geçmek isteyen Erdinç Şener'e çarptı.

KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR

Kazadan sonra yaya çarpmanın etkisiyle yere savrulurken, sürücü ise olay yerinden kaçarak evine saklandı.

Evine gelen polis ekiplerini fark eden Şerafettin D., bu kez evden başka bir yere kaçtı. Ekiplerin kovaladığı Şerafettin D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Ağır yaralanan yayanın ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

ARAÇTAN KÖPEK ÇIKTI

Araçta inceleme yapan ekipler, bir de sürprizle karşılaştı. Kaza sonrası terk edilen aracı inceleyen ekipler araçta bir köpek olduğunu fark etti.

Köpek ve araç, çekici yardımıyla otoparka çekilirken, köpeğin sahipleri tarafından teslim alınacağı öğrenildi.

Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.