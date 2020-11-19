Zühtü Arslan karantinaya girdi

AYM Başkanı, eşi ve kızında virüs saptanmasının ardından tedbir aldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın eşine ve kızına koronavirüs belirtileri göstermeleri nedeniyle test yapıldı.

Arslan'ın eşinin ve kızının testleri 17 Kasım'da pozitif çıktı. Bunun üzerine herhangi bir belirti göstermeyen Zühtü Arslan'a da test yapıldı.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

AYM Başkanı'nın test sonucu negatif çıkarken, tedbiren 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.